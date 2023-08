È l'estate dei colpi di scena in Serie A. Dopo l'affarecon il giocatore già a Milano pronto per sostenere le visite mediche, è stato il turno diIl centrocampista classe 2002 spagnolo sembravama ecco la frenata nell'ultimo weekend e la risposta a sorpresa, nella notte, quando c'è stata la sterzata importante che presto porteràclub che aveva provato a prendere Zielinski, ma con scarsi risultati. Una situazione che beffa il Napoli, che adesso dovrà capire come muoversi a centrocampo.Perché del centrocampo della stagione 2022/23 è uscito solo Ndombele. E, anzi, a Castel Volturno si è aggiunto Coli, classe 2002 presente nei due ritiri tra Dimaro e Castel di Sangro che potrebbe trovare una sistemazione gli ultimi giorni di mercato. Nel frattempo, con il primo che è con le valigie in mano ma la sua cessione al momento non si sblocca. Il secondo invece, con Gabri Veiga sfumato, è più vicino alla permanenza in azzurro. Ci sono anche altre due soluzioni che Garcia ha provato nel precampionato e già alla prima di Serie A, ovveroda digaa fare il mediano.- Il Napoli ha già incassato iSe per lo spagnolo c'era una trattativa in piedi e poi crollata nelle ultime ore, l'Atalanta ha fatto muro fin da subito per non perdere il classe '98 olandese. Una settimana alla chiusura del mercato e un nome ancora sul taccuino del capo scout Micheli, quello diAd oggi è solo una, perché il Napoli ha abbandonato la pista da un bel po', ancor prima della lunga vicenda Inter., come lo era Gabri Veiga.