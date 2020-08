Con l'addio di Callejon il Napoli ha bisogno di un sostituto per la fascia. Tra i tanti nomi che sono circolati negli ultimi mesi c'era anche quello di Everton Soares (nonostante la sua preferenza nel partire da sinistra).



Il Napoli non ha mai voluto affondare il colpo per il giocatore, anche perché il prezzo sarebbe stato accessibile. Oggi sfuma definitivamente il vecchio obiettivo con l'ormai ex Gremio che è stato ufficializzato dal Benfica per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.