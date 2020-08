Quest'oggi a Capri c'è stato un primo incontro tra Gattuso e De Laurentiis per pianificare il futuro della squadra, a partire dall'organizzazione della rosa. Diversi gli obiettivi di mercato e tra questi rientrerà molto probabilmente anche un terzino sinistro, con Ghoulam che è oramai in uscita.



Un giocatore che il Napoli ha seguito, senza però mai affondare il colpo, è Kostas Tsimikas. Il terzino ormai ex Olympiakos è sfumato ufficialmente, dato che è un nuovo giocatore del Liverpool. Una cifra assolutamente abbordabile, dato che i Reds lo hanno pagato solo 13 milioni.