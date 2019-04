Come riporta Il Mattino, Carlo Ancelotti si è fatto pesantemente sentire con la squadra alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: "Stavolta il tecnico azzurro non ha usato la filosofia o frasi memorabili per mostrare alla squadra la sua rabbia. Se contro l’Empoli era deluso, subito dopo il Genoa e ancora ieri mattina nella seduta di allenamento di Castel Volturno, era furibondo. Ha rimproverato ai suoi - stavolta senza seguire la strada del suo tradizionale buonismo ma alzando la voce - le disattenzioni continue rispetto a quelle che sono le sue precise indicazioni su cosa fare e non fare durante le partite. Ha parlato di atteggiamenti da migliorare in campo, su cui non si può sorvolare"