Il Mattino svela i dettagli della trattativa del Napoli per Lozano: "L'esterno d'attacco del Psv è ripartito fortissimo nel campionato olandese segnando 10 gol nelle prime quindici partite. Il Napoli è pronto a mettere 30 milioni su tavolo della trattativa, la valutazione è di 40 e c'è da vincere la concorrenza di top club come Barcellona e Chelsea interessati al messicano. Solcata la strada per arrivare all'esterno che può giocare sia a sinistra che a destra ed è abilissimo negli inserimenti per far gol".