Secondo Sky Sport: "Si prosegue a trattare per Kouamé. In questa settimana Giuntoli dovrebbe incontrare l’agente dell’attaccante per capire lo spazio di manovra. L’idea degli azzurri è di prendere subito il ragazzo ma di lasciarlo in prestito ai rossoblu fino a giugno. Il Genoa ha più fretta del Napoli di chiudere perché con i soldi di Kouamé potrebbe sbloccare il mercato".