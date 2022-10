Squadra che vince non si cambia, anzi si. Ilsta vivendo un momento magico in campo e l’obiettivo è quello di farlo durare il più a lungo possibile. Anche in questo senso si devono interpretare quindi. Dopo un mercato estivo pieno di soddisfazioni,per far sì che la squadra dipossa continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo.- Negli ultimi giorni è toccato aaprire questa nuova fase. Soprattutto quello del portiere era un rinnovo di contratto molto atteso e di difficile realizzazione. Dopo le polemiche estive,. Prima di concentrarsi sui primi ad andare in scadenza, già a, Giuntoli e De Laurentiis ora stanno accelerando per. I primi a firmare potrebbero essereIl primo ha un accordo per restare in azzurro fino al 2025, il secondo fino al 2024.Con lo slovacco i contatti vanno avanti da tempo e stanno arrivando a dama. Imprescindibile in campo,Arrivato nel gennaio 2020ora con il centrocampista è stato trovato un accordo di massima fino al 2028 perSituazione simile quella di(1.5 milioni all’anno). Anche per lui pronto un nuovo contratto da 2,5 milioni a testimonianza di quanto il difensore si sia meritato la fiducia della sua società che l’ha responsabilizzato dopo la partenza di- Sul taccuino della dirigenza napoletana ci sono poi altre due certezze di questa stagione:. Il primo ha un contrattoma l’intenzione è blindarlo con unStesso obiettivo per il capitano del Napoli, sempre più centrale in questo progetto e pronto a legarsi al club per un lungo periodo. Per il terzino c’è stato un rinnovo anche nella passata stagione ma ora,, potrebbero partire presto nuove riflessioni e un nuovo accordo.- Ma non è tutto perché il Napoli guarda ancora più in là nel futuro. Per) c’è ancora tempo mentre sono partiti i primi approcci anche per. Con l’ex Inter ci sono state le prime chiacchiere esplorative, con il polacco invece l’ultimo rinnovo risale a 2 anni fa e a breve si inizierà a pensare a un ulteriore prolungamento.