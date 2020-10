Tiémoué Bakayoko si avvicina al Napoli. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'affare ha subito una notevole accelerata nelle ultime ore. Il centrocampista del Chelsea, sondato a lungo durante l'estate dal Milan, è ora molto vicino ai partenopei in prestito secco.



RIECCO GATTUSO - Il francese, dunque, potrebbe ritrovare Gennaro Gattuso, con il quale ha già condiviso l'avventura in rossonero nel 2018-2019. La chiusura dell'operazione è prevista per la giornata di sabato.