Cambia ancora il vice Di Lorenzo. Il Corriere di Verona nella sua edizione odierna scrive che Marco Davide Faraoni è sempre più vicino ai partenopei. Presto Rudi Garcia darà il via libera per il prestito di Zanoli al Genoa, a quel punto sarà definito il tutto. Si tratta di un'operazione a titolo definitivo: per l'esterno, che firmerà un triennale, il Verona incasserà 2 milioni di euro più bonus.