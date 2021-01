Il Napoli nelle ultime settimane ha dovuto rinunciare a due punti di riferimento lì davanti, ovvero Dries Mertens e Victor Osimhen. Il belga è vicino al rientro, mentre il nigeriano non ancora, dopo aver contratto il Coronavirus.



Secondo quanto riportato da Sky, Osimhen è ancora a casa con il Covid, salterà la Supercoppa contro la Juventus. Mertens invece è quasi pronto, domani verrà presa la decisione definitiva. Il belga dovrebbe saltare la gara nel weekend contro l'Udinese per essere a disposizione mercoledì in Coppa Italia contro l'Empoli.