L'attaccante del Napoli ha fame, ha voglia di tornare a giocare. È fuori dallo scorso 21 novembre quando andò in contro a quel durissimo scontro di gioco con Skriniar. L'operazione è andata alla grande, il calciatore è sulla via del rientro, però il volto resta un punto delicato per cui andare di fretta non giova a nessuno.alla vigilia di Napoli-Leicester. Lì è iniziato il suo processo di rientro, da quel giorno lavora a parte non potendo ancora andare a contatto con i compagni. Nel frattempo per abbreviare i tempi del rientro è stata studiatacon compositi cotti a 180 gradi, appositamente per la sua situazione. Tutto questo è stato fatto grazie al grande lavoro del dott. Roberto Ruggiero, dell'ingegnere Ruggiero, il dott. Carruba e la supervisione dei dottori Tartaro (che lo ha operato) e Canonico (medico sociale SSC Napoli).Per vederlo in azione in partita bisognerà aspettare che si formi il callo osseo, solo dopo Spalletti potrà riaverlo a disposizione. Con la speranza azzurra che la Coppa d'Africa venga rinviata a causa della mancanza di sicurezze relative al Covid-19. In quel caso Osimhen dovrebbe partire con la Nigeria per giocare in Camerun, sempre se avrà completamente recuperato.