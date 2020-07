Il Napoli va forte sul mercato e cerca di arricchire la sua rosa in vista della stagione 2020/21. Su tutti c'è l'obiettivo Victor Osimhen. L'attaccante di proprietà del Lille è stato a Napoli in città in questi giorni, incontrando sia Gattuso che De Laurentiis e sembrerebbe essere stato colpito positivamente.



Ora c'è da trovare l'intesa con il club francese. La richiesta dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro, ma la trattativa ancora non è decollata tra le due società. Il Lille nel frattempo si cautela ufficializzando l'acquisto del dopo Osimhen.: dall'Angers arriva il giovane attaccante Usman Simbakoli.