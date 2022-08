Il Napoli è pronto per mettere a segno il quinto acquisto della sessione estiva del suo calciomercato. Luciano Spalletti ha parlato molto bene del classe 2000 del Sassuolo, lo ha definito il sostituto naturale di Mertens e ha raccontato della sua personalità, con il Napoli che ne avrebbe persa un po' con il passaggio da un ciclo all'altro., c'è l'accordo tra calciatore e società azzurra per una stagione fino al 2027. Ora c'è da trovare l'intesa con il club emiliano.- Nonostante qualche segnale di presenza da parte della Juventus,. Un desiderio di Spalletti, che presto potrebbe essere esaudito. Dopo alcuni sondaggi e discorsi a distanza, oggi il primo incontro tra la società di De Laurentiis e il Sassuolo.(dove alloggia il Napoli per il ritiro di Castel di Sangro)In corso il meeting con il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli. Sul piatto c'è chiaramente Raspadori, con la volontà da parte dei due di arrivare presto ad una chiusura dell'affare. Servirannoe il presidente del Napoli dovrà convincersi a investire sul giovane talento italiano.