Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è ancora alla ricerca di un profilo per rinforzare l’attacco: “É la Spagna la frontiera più frequentemente superata, sarà per analogie o anche per la presenza di calciatori d’assoluto valore: nella ristretta cerchia degli attaccanti, stavolta come quattro mesi fa, resta interessante il profilo di Mariano Díaz (25 anni compiuti ad agosto) arrivato al Real Madrid dal Lione e fino ad ora “protagonista” per appena 399 minuti effettivi di gioco”