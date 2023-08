per chiudere un mercato che, registrata la partenza di Kim in direzione Bayern, ha confermato in blocco il gruppo dei campioni d'Italia, con l'aggiunta di alcuni calciatori tutti da scoprire come Natan e Cajuste. Sfumata l'intrigante ipotesi di portare in Italia un talento di enorme potenziale come Gabri Veiga, complice la mancata partenza di Zielinski e i tanti soldi con cui l'Al-Ahli ha concluso l'operazione, Come raccontato da calciomercato.com , il suo ingaggio è direttamente collegato alla cessione di Lozano, per il quale è in corso una trattativa col PSV Eindhoven., che ha realizzato 14 gol in 80 partite e che a Napoli si giocherà il posto da titolare con Politano. Per chiudere l'affare, gli azzurri hanno previsto un investimento complessivo di 25 milioni di euro, bonus compresi, mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale a poco meno di 2 milioni a stagione.