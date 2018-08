Il Napoli è vicino a porre fine la fase di impasse che ha caratterizzato le ultime settimane dal punto di vista del mercato e mettere a segno due colpi per completare la rosa di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club di Aurelio De Laurentiis ha accelerato in maniera decisiva nelle ultime per il laterale difensivo classe '91 del Lille Kevin Malcuit, l'uomo che andrà a colmare il vuoto lasciato dall'addio di Maggio come alternativa sulla fascia destra a Hysaj. Il giocatore francese di origini marocchine è pronto a firmare un contratto quinquennale, mentre al Lille andranno 11,5 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza del Southampton. Malcuit dovrebbe svolgere le visite mediche di rito all'inizio della prossima settimana.



Una volta definita questa operazione, il Napoli chiuderà con lo Standard Liegi anche per il portiere messicano classe '85 Guillermo Ochoa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'ex estremo difensore del Malaga sarà la prima alternativa a Meret, ancora in fase di recupero dopo l'infortunio al braccio subito all'inizio del ritiro di Dimaro.