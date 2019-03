Secondo Gazzetta dello Sport, non è in discesa la strada per il rinnovo di Callejon con il Napoli: "Accordo che le parti dovrebbero ridiscutere prima che il campionato finisca. Il giocatore chiederà il prolungamento con un ritocco all’attuale ingaggio che è di 3 milioni di euro. Molto dipenderà anche dal parere di Ancelotti che, al momento, dovrebbe essere favorevole. La discussione, probabilmente, si aprirà sull’aspetto economico, perché sarà improbabile che Aurelio De Laurentiis accetti la richiesta di aumento"