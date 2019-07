Secondo Gazzetta dello Sport svela un retroscena legato ad.James Rodriguez: "De Laurentiis però ritiene eccessivo quel prezzo, visto tra l’altro che anche i tedeschi hanno ritenuto di non pagarlo. E aspetta. Di tempo ancora ce n’è e intanto prepara le proprie mosse per scoprire quanto il re bianco sia disposto ad aspettare, convinto che alla fine possa arrivare a prendere il colombiano con una operazione inferiore ai 40 milioni e dilazioni di pagamento utili a spalmare su più bilanci i costi. ADL muove l’alfiere Jorge Mendes, il potentissimo agente portoghese, col quale l’intesa pare abbastanza solida, per arrivare a dare lo scacco al re"