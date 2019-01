L'esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto a CalcioNapoli 24 Tv: "Incontro oggi con uno degli agenti di Allan, l'altro è in Argentina perchè gli agenti del calciatore del Napoli si occupano anche di Almendra. Giuntoli è stato informato oggi con alcuni aggiornamenti su Almendra. Il Napoli sa che il Psg vuole disperatamente Allan. Nainggolan è stato offerto al Psg, ma non ha i tanti pro di Allan. Con una sua cessione al club francese però si potrebbe sbloccare Barella all'Inter. L'unico sostituto gradito da Ancelotti che in parte potrebbe compensare la partenza di Allan è Barella. Il Napoli però ha difficoltà nel chiudere per Barella, vista la valutazione del Cagliari e per il forte interesse di Chelsea e Inter. Se il Napoli dovesse convincere il giocatore e superare la concorrenza allora Allan al Psg potrebbe sbloccarsi. Doppia operazione difficile, il Napoli ha capito che è difficile chiudere per Barella e ha avvisato il Psg di guardarsi intorno. Schalke 04 la squadra favorita su Rog".