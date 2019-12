Sembrava poter essere il primo acquisto in casa Napoli per la prossima stagione. Invece l’arrivo in maglia azzurra di Sofyan Amrabat si complica.



Il Napoli ha strappato un primo accordo verbale con il Verona per il trasferimento dello stesso centrocampista più Rrahmani per una cifra che si aggira sui 30 milioni di euro.



Ma occhio alla frenata: secondo quanto riportato da gonfialarete.com, l’agente dell’ex Feyenoord ha rifiutato la prima offerta del Napoli. Nessun problema relativo ai diritti d’immagine, solo questioni economiche, con l’agente di Amrabat che chiede un ingaggio più alto. Ora la palla passa al Napoli.