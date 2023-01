Nuove indiscrezioni sulla trattativa per portare in azzurro Azzedine Ounahi. Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste e si è temporaneamente defilato dopo l'offerta da 25 milioni del Leeds. Il club partenopeo, però, ha già da tempo il gradimento del centrocampista marocchino con un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Manca, invece, l'intesa con l'Angers, pronta ad ascoltare le offerte della Premier.