Secondo la Gazzetta dello Sport, si discutono i rinnovi di José Callejon e Dries Mertens: "I due hanno il contratto in scadenza nel 2020 e i rispettivi procuratori stanno spingendo per il rinnovo. Una situazione che il presidente non ha ancora preso in considerazione, probabilmente lo farà tra qualche mese, anche per capire quali saranno le intenzioni dei due calciatori. Entrambi dovranno sottoscrivere l’ultimo contratto importante della loro carriera e lo faranno a 32 anni compiuti. Dunque, dinanzi a pretese eccessive, è possibile che De Laurentiis e Giuntoli decidano di lasciar stare. A quel punto, però, sarà necessario non farsi trovare impreparati"