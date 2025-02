Napoli, si fa male Anguissa: salta l'Inter

Getty Images

Brutte notizie per il Napoli., persa 2-1. L'ex Fulham salterà la sfida di sabato contro l'Inter e le due sfide, contro la Fiorentina, in calendario il 9 marzo, e contro il Venezia, in programma il 16 marzo. Salvo sorprese tornerà a disposizione per il match contro il Milan, il weekend del 30 marzo, dopo la pausa per le nazionali.Questo il comunicato del Napoli: "Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Anguissa in questa stagione è stato uno dei punti di forza del Napoli.Conte l'ha schierato titolare 25 volte, è partito dalla panchina solo nella sfida contro il Como, quando è entrato al 62' per Billing.