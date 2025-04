Getty Images

Napoli, si fa male Juan Jesus: come sta e cosa filtra. Out anche Buongiorno, entra Rafa Marin

Nella serata di festa del Napoli contro l'Empoli a chiusura della 32esima giornata di campionato, la nota stridente per Antonio Conte arriva dall'infortunio di Juan Jesus intorno al 70esimo minuto di gioco. Il difensore brasiliano ha fatto segno di non essere in grado di proseguire e, dato che anche Alessandro Buongiorno, il titolare, è indisponibile, è entrato Rafa Marin, lo spagnolo che non giocava dal 15 febbraio quando ha disputato gli unici 5' della sua Serie A fino ad oggi nel finale contro la Lazio.



Il problema di Juan Jesus sembra di natura muscolare; si attendono novità già a partire dal post partita.