Si ferma Allan, che non prenderà parte alla sfida tra Napoli e Bologna. Ancelotti perde il centrocampista brasiliano, alle prese con un problema fisico rimediato nel corso dell'ultima partita di Champions League ad Anfield contro il Liverpool. Come si legge nel report pubblicato dalla società azzurra: "Allan che non sarà del match a causa di una infrazione della nona e decima costola sinistra subìta in seguito a un trauma contusivo nella gara con il Liverpool".



MILIK E GHOULAM - Non solo Allan, altri tre giocatori non entrano nell'elenco dei convocati per il Bologna: "Ghoulam e Tonelli proseguono ad allenarsi a parte mentre Milik ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato", si legge sul sito ufficiale del Napoli.