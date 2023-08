Un precampionato tutt’altro che indimenticabile per il Napoli di Rudi Garcia. Tanti infortuni muscolari e qualcun altro di natura traumatica. Nessuno tanto grave e l’obiettivo è recuperare tutti in vista dell’esordio di Frosinone il 19 agosto. Oggi si è fermato anche Politano. Ecco il comunicato del club: Matteo Politano, uscito per infortunio nel finale dell'amichevole Napoli-Augsburg, ha riportato un leggero trauma distorsivo alla caviglia sinistra.