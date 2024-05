Napoli, si ferma di nuovo Osimhen: cosa filtra in vista della Fiorentina

Come se non bastasse una stagione ampiamente sottotono sia per quanto riguarda le prestazioni individuali - nonostante i 15 gol in 24 partite giocate in campionato - che quelle di squadra,Come riferisce il sito ufficiale del club azzurro, l’attaccante nigeriano - sceso in campo dal primo minuto in occasione dell’ultima sconfitta contro il Bologna e impiegato per tutti i 90 minuti -Osimhen ha svolto semplici terapie ed è considerarsi a tutti gli effetti in dubbio per la sfida di venerdì 17 contro la Fiorentina, penultimo impegno di Serie A.Sempre dal sito del Napoli si apprende che "Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo; Mario Rui ha fatto lavoro individuale in palestra, mentre Lindstrom ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia".