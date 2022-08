Il Napoli alle 19 affronterà l'Espanyol per la terza amichevole da Castel di Sangro. Diverse le assenze per Luciano Spalletti, su tutte emergono quelle di Matteo Politano (infortunato al polpaccio sinistro) e Fabián Ruiz.



Lo spagnolo non sarà neanche in panchina, quindi non subentrerà a gara in corso. Fabián ha accusato un affaticamento muscolare e così, anche a scopo precauzionale, resterà fuori per arrivare al meglio in vista del rientro a Castel Volturno, quando martedì inizierà la settimana di avvicinamento a Verona-Napoli.