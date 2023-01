Il Napoli all'intervallo della sfida contro la Sampdoria ha scelto di sostituire il difensore coreano Kim Minjae. Spalletti al suo posto ha scelto di mandare in campo Rrhamani fermando il suo leader difensivo a scopo precauzionale per un problema muscolare. L'allarme è alto perché venerdì prossimo gli azzurri affronteranno la Juventus in un autentico big match.