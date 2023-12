Il Napoli ha pubblicato il report sull'allenamento odierno, si ferma Jesper Lindstrom:



Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domani all'Olimpico per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di rapidità, seduta tecnico tattica e partitina in chiusura. Lindstrom ha svolto lavoro in palestra per una lombalgia. Olivera ha fatto palestra e piscina. Contini non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale. Terapie per Elmas.