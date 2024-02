Napoli, si ferma Politano: infortunio muscolare

Il Napoli perde per infortunio Matteo Politano. L'esterno italiano è stato costretto a chiedere il cambio nel corso del secondo tempo dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona e con il risultato al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta fermo sull'1-1 e appena dopo il gol di Osimhen.



PROBLEMA MUSCOLARE - L'ex Inter e Sassuolo si è fermato per un problema muscolare al polpaccio destro e al suo posto il neo-allenatore Calzona ha scelto di mandare in campo al minuto 76' l'attaccante classe 2000 Giacomo Raspadori.



QUANDO TORNA - Difficile conoscere l'entità del problema, ma sarà praticamente impossibile vederlo in campo domenica alle 15 in Sardegna contro il Cagliari. Solo gli esami strumentali stabiliranno la gravità dello stop con le partite contro il Sassuolo di mercolesì 28 (recupero della giornata posticipata per la Supercoppa) e soprattutto il big match con la Juventus di domenica 3 marzo alle 20.45 che restano a rischio.