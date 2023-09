Piove sul bagnato in casa Napoli. La squadra di Rudi Garcia dovrà fare a meno di Amir Rrahmani. Il difensore si è infortunato in Champions League contro il Braga, una gara durata per lui soli 13 minuti.



OUT - Rrahmani si è sottoposto ad esami clinici approfonditi che hanno accertato l'entità del suo problema fisico. "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo", questo il comunicato del club azzurro.