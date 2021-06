E' considerato uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio, Fabiano Parisi. Il difensore mancino è stato protagonista nella cavalcata dell'Empoli verso la promozione in Serie A. Come riporta Tuttosport, il laterale resterà anche la prossima stagione in Toscana mentre tra un anno potrebbe finire al Napoli, che ha già chiesto informazioni sul classe 2000.