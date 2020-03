Secondo il Corriere dello Sport: "Hysaj, che andrà in scadenza anche lui tra quindici mesi, ha già fatto capire che vorrebbe rimettersi in gioco altrove. Parleranno egualmente di rinnovo, il Napoli e il difensore albanese, ma sapendo entrambi di dover lasciare una finestra aperta sul futuro immediato: quando la stagione, quella in corso, si concluderà, sarà quasi automatica la cessione. Ha prospettive più lusinghiere Mario Rui, che si è integrato ed ha definitivamente scacciato via ogni forma di diffidenza popolare: ma ha un contratto che sta lì e che non può essere tenuto a portata di mano di eventuali corteggiatori".