Il Napoli lavora su due fronti. Mentre Rudi Garcia è impegnato a guidare la preparazione degli azzurri sul terreno di gioco di Dimaro, fuori si lavora per il rinnovo di Victor Osimhen. Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, per quanto riguarda l'attaccante nigeriano si sta lavorando sull'ingaggio e sulla clausola di un contratto che verrà rinnovato fino al 2027.