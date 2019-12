In casa Napoli è tempo di pensare al calciomercato. Serve qualche innesto, ma allo stesso tempo qualche giocatore potrebbe intraprendere una nuova strada.



Tra questi c'è Elseid Hysaj, messo a più riprese sul mercato dal suo stesso procuratore, Mario Giuffredi. La scorsa estate sembrava essere oramai in uscita, ma non se n'è fatto più nulla.



Ecco che nel mese di gennaio si ripresenta nuovamente l'occasione di muovere un po' le pedine per quanto riguarda la fascia del Napoli. L'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport parla di un possibile scambio tra Napoli e Juventus. I giocatori in questione sarebbero De Sciglio e Hysaj. Il terzino albanese ritroverebbe Sarri, che lo ha allenato ad Empoli e lo ha portato ai piedi del Vesuvio. Percorso inverso per De Sciglio, che tornerebbe con Gattuso, dopo averci giocato insieme agli esordi con il Milan nella stagione 2011/12.