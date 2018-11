"Il mercato, a gennaio, non ha mai solleticato seriamente De Laurentiis e però se Giuntoli dovesse scorgere un esterno difensivo in grado di far lievitare il tasso tecnico, il primo sforzo sarà quello; il secondo, verrà rappresentato dal recupero sotto porta di Milik: altrimenti, in prospettiva, si inseguirà il sogno di un attaccante da trenta gol e si penserà (si ripenserà) a Cavani": così il Corriere dello Sport sulle strategie del Napoli per il mercato di gennaio.