Il Napoli sta puntando a riconfermarsi, il prossimo anno, come uno dei club più forti d'Europa. Il lavoro sul mercato è già incominciato, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riporta Fichajes, i partenopei stanno muovendo passi in avanti per Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Lo spagnolo è nella lista dei desideri di Manchester United, Real Madrid, Manchester City e tante altre. Il giovanissimo è a quota 9 gol e 3 assist, ed incarna tutte le caratteristiche necessarie per far fare un salto di qualità ulteriore alla capolista di Serie A.