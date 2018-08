Ostacoli economici, tentennamenti, dubbi. Il Napoli continua a sfogliare la margherita per la questione esterno difensivo. Una caccia che va avanti da settimane, ma che ha registrato diverse frenate. L’ultima, in ordine di tempo, per Matteo Darmian.



COSTI ECCESSIVI - Il laterale del Manchester United aveva scalato posizioni dopo il raffreddamento delle piste che portavano a Sabaly, causa problemi fisici del sengalese, e Arias, finito all’Atletico Madrid. I contatti con l’entourage del giocatore vanno avanti da settimane, ma la richiesta dei Red Devils ha gelato gli azzurri: 20 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dal club di De Laurentiis. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l’affare al momento è a dir poco complesso. Il Napoli ha proposto un prestito oneroso (circa 7 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato tra i 10 e 12 milioni. Costi in ogni caso elevati, ai quali sarebbe da aggiungere anche l’ingaggio dell’ex Torino. Per questo, a meno di aperture del Manchester United, è difficile pensare ad una fumata bianca tra Napoli e Darmian.



PISTA FRANCESE - Sfumati, come detto, Sabaly e Arias, Giuntoli lavora su soluzioni alternative. Serge Aurier è un’idea che però, al momento, raccoglie pochi consensi. Il terzino ivoriano del Tottenham è extracomunitario, dunque un suo arrivo chiuderebbe le porte ad Ochoa. Concreta e viva invece la pista che porta a Kevin Malcuit. Il terzino francese di origini marocchine, 27 anni, piace per versatilità ed esperienza. I contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore, impostati circa 3 settimane fa, vanno avanti incessanti. Il classe '91 gradisce la destinazione, il Lille per il cartellino chiede 10 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dai partenopei. Che potrebbero quindi decidere di affondare il colpo.