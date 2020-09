Sono diversi i giocatori in uscita in casa Napoli. Tra questi c'è anche Faouzi Ghoulam, che dopo quell'infortunio del 1 novembre 2017 non è mai tornato il terzino che tutta Europa stava ammirando e seguendo con attenzione.



Per Ghoulam è arrivato il momento di cambiare aria, nonostante Gattuso gli abbia dato spazio nelle amichevoli precampionato. Ciò che frena la sua cessione è un ingaggio alto, perché l'algerino percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro. La pista Wolverhampton si è raffreddata e ora Ghoulam rischia di restare a Napoli, anche con un po' di malumore. Lo riporta Repubblica.