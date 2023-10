Può riaprirsi la trattativa tra Victor Osimhen e il Napoli per discutere del rinnovo del contratto. Lo riporta Il Mattino: il centravanti nigeriano, attualmente infortunato, ha apprezzato l'ok del club per permettergli di trascorrere qualche giorno in Nigeria e ora può tornare a dialogare con il presidente De Laurentiis per prolungare l'attuale accordo, in scadenza a giugno 2025.