Finalmente ci siamo, è arrivata la notizia tanto attesa. La Serie A riprenderà il 20 giugno. Ma non per tutte le squadre del massimo campionato italiano sarà così.



Questo perché Napoli, Inter, Milan e Juventus scenderanno in campo una settimana prima per giocarsi le semifinali e finale di Coppa Italia.



Napoli-Inter e Juventus-Milan, queste le gare da disputare, con gli azzurri in vantaggio grazie allo 0-1 conquistato a San Siro e l'1-1 maturato nell'altra gara. I giorni stabiliti per le due gare sono mercoledì 13 e giovedì 14 giugno. Da decidere ancora chi giocherà quando, ma intanto è definita già la finale, che si disputerà dopo soli tre giorni, il 17 giugno.