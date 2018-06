Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Carlo Ancelotti ed il proprio staff sono al lavoro per la prossima stagione. Dopo la visita al centro sportivo di Castel Volturno, ieri la visita a Dimaro Folgarida, in Trentino, per visionare le strutture che ospiteranno il ritiro estivo del Napoli. Davide Ancelotti, Giovanni Mauri e Mino Fulco, insieme a due dirigenti azzurri, Antonio Saracino, responsabile amministrativo e Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione, hanno effettuato un sopralluogo sul campo di Carciato e all'Hotel Rosatti. Visionati, inoltre tutti i sentieri della zona: Ancelotti & Co. torneranno a lavorare nei boschi del Trentino, così come fatto da Walter Mazzarri. Al nuovo staff si aggregheranno Alessandro Nista, preparatore dei portieri e due match analyst. La SSC Napoli lavora al ritorno di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, collaboratori di Bigon ai tempi di Mazzarri e Benitez, che potrebbero lasciare il Bologna.