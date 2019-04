Come riporta la Gazzetta dello Sport: "Chiriches ha smaltito lo stiramento e dovrebbe essere disponibile. Così come oggi si rivedrà a Castel Volturno Ghoulam, che ci si augura sia rivitalizzato dal lavoro di potenziamento sostenuto per due settimane nella clinica specializzata di Anversa. Dietro Ancelotti sta valutando se sarà possibile riproporre a Londra l’assetto Champions. Cioè con Maksimovic a destra. Per schierarlo però ha bisogno di un altro centrale da affiancare a Koulibaly e – con Albiol che non si vede da due mesi a Castel Volturno – bisognerà valutare bene Chiriches, altrimenti l’alternativa è il giovane Luperto"