Secondo Il Mattino: "Zidane ha messo in lista di sbarco un bel po' di ex galacticos, De Laurentiis e Florentino hanno un rapporto solito e blindato in seno all'Eca. Dunque, Isco è lì in cima alla lista dei desideri. Ma nel Real Madrid c'è anche un altro calciatore che piace a De Laurentiis ed è il mediano 27enne Casemiro. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è uno dei big che il Napoli segue. Il terzo nome «galactico» è quello di Marcelo: il prezzo con cui l'esterno sinistro andrà via in estate è da grande occasione, ma il terzino sinistro è un over 30, non proprio l'età giusta per De Laurentiis"