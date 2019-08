Secondo il Corriere dello Sport, nuovo summit Giuntoli-Raiola per chiudere Lozano: "Il Napoli ha ricominciato a puntare dritto e deciso su Lozano. Anzi, prima di tutto su Raiola: per restituire serenità a un rapporto divenuto improvvisamente più complesso nel bel mezzo delle trattative per il contratto di Manolas. Storie vecchie. E altre note: perché se è vero che con il PSV l’affare si chiuderà sulla base dei 42 milioni di euro della clausola, con il giocatore bisogna mettere a posto la solita storia dei diritti d’immagine. Ma c’è fiducia: anche perché suo padre e sua moglie Ana, dopo il campionato, hanno già visitato, apprezzato e promosso la città. Lozano fa parte della nutrita schiera di uomini immagine della multinazionale statunitense: ed è soprattutto di questo che Giuntoli ha discusso insieme con Raiola. Oltre che d’ingaggio, ovviamente: contatti mai evaporati del tutto anche nei momenti di maggiore tensione tra il signor Mino e De Laurentiis, e dunque dopo l’acquisto di Manolas, e poi gradualmente più vivi e intensi sin da metà ritiro. Fino al nuovo incontro: faccia a faccia, per capire e per capirsi mitigando pretese e caratteri. Avanti così, insomma, anche perché senza Champions la volontà di Lozano è sempre più chiara: lasciare il Psv per una squadra che gli offra la possibilità di scalare l’Olimpo d’Europa. Come il Napoli, appunto".