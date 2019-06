La Gazzetta dello Sport spiega le idee del Napoli sul mercato. Si cerca un attaccante di spessore: Aurelio De Laurentiis, prima di sostenere una spesa nel reparto offensivo per un giocatore di qualità, ha dato mandato di vendere e far cassa. Il preferito resta Hirving Lozano del PSV, poi c’è Rodrigo del Valencia. Ma il ds Cristiano Giuntoli deve prima di tutto sfoltire la rosa, come da accordi con Carlo Ancelotti e De Laurentiis. I 50 milioni che servono per l’attaccante possono arrivare dalle cessioni di Luigi Sepe, Elseid Hysaj, Mario Rui, Amadou Diawara, Marko Rog e Roberto Inglese. E proprio in virtù di quest’ultimo nome si è riaperto un discorso tra Napoli ed Atalanta, che coinvolgerebbe anche Duvan Zapata per un ritorno che avrebbe del clamoroso.