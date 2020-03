Come svela il Corriere dello Sport: "Un iraniano non c’è mai stato nel Napoli, ma potrebbe anche capitare tra un po’ (chi può dirlo?), perché intanto le relazioni su Sardar Azmoun (25 anni appena compiuti) sono più che soddisfacenti e il centravanti dello Zenit di San Pietroburgo segna con una certa continuità: ne ha fatti quattordici, di gol, in ventinove partite e dà la sensazione di essere in grado di sopportare l’Italia, riempiendo l’area con un fisico solido e un fiuto rassicurante. Sempre in Spagna c’è (chiaramente) tanto altro, mica solo attaccanti: Marc Cucurella ha ventuno anni (ventidue a luglio), è un esterno di sinistra che sa fare varie cose, anche il quarto «basso», e che il Barcellona ha sistemato al Getafe. Non è mai semplice accomodarsi al tavolo con quello che è sempre qualcosa «più di un club», però il Napoli segue le evoluzioni di un calciatore che sta peraltro consolidandosi in una squadra che tatticamente ha vari punti di contatto con la filosofia di Gattuso".