Il Corriere dello Sport svela come ci sia stato un nuovo incontro tra il Napoli e Bartlomiej Bolek, manager di Piotr Zielinski, a Salisburgo una settimana fa: "Copertina dedicata all’uomo che all’improvviso ha cominciato a fare molto sul serio con Carletto: Zielinski. La situazione: del suo prolungamento fino al 2023 si parla ormai da un po’, sì, ma per ora niente stretta di mano (inizialmente il problema vero era legato all’importo della clausola: il club voleva portarla da 65 a 90 milioni di euro). L’ultimo incontro tra il Napoli e Bolek, il manager, è andato in scena a Salisburgo in occasione del bis degli ottavi di Europa League: l’accordo arriverà, fosse anche nei pressi della fine della stagione, ma per il momento si tratta ancora"