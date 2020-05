Come riporta Tuttosport: "Oggi è previsto il sesto giorno di allenamenti individuali e facoltativi per gli azzurri che effettueranno anche i test sierologici, per poi continuare il lavoro che Gattuso sta facendo riprendere e registrare anche con tre droni. La ragione c’è, si verificasse malauguratamente un contagiato da Covid-19, dalle immagini sarà possibile constatare che non avrà preso il virus allenandosi a Castelvolturno. Domani ultima giornata di lavoro per questa settimana, poi la domenica di riposo e da lunedì cominceranno gli allenamenti con gruppi di 6-7 calciatori, ma è improbabile che possa iniziare il ritiro nel Tulip hotel, adiacente al centro tecnico, chiuso ormai da tempo e nel quale sarà necessario effettuare la sanificazione".